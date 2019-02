IPO do Porto recebe técnica revolucionária para tratar o cancro

Inês Schreck Hoje às 09:29 Facebook

Terapia revolucionária usa células CAR-T e chega em breve ao IPO do Porto. Será a mais cara de sempre na área oncológica.

Os tratamentos com células CAR-T estão a chegar a Portugal. São o maior avanço dos últimos tempos nalguns cancros de sangue de adultos e crianças. Após ensaios clínicos promissores, começam a ser autorizados nalguns países europeus e Portugal não vai ficar de fora. Cada tratamento custa 400 mil euros.

O Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto já foi reconhecido pela farmacêutica Gilead como centro com qualidade para administrar a terapêutica. Falta apenas autorização da Direção-Geral da Saúde, o que deverá acontecer muito em breve. Os primeiros doentes devem começar a ser selecionados no próximo mês.