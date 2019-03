Multas pesadas para empresas que cortem água sem aviso

Carla Sofia Luz Hoje às 08:35 Facebook

Twitter

Partilhar

As empresas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais e de resíduos sólidos passarão a ser punidas pesadamente quando desrespeitarem a lei.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) vai ter poder sancionatório e poderá multar autarquias e outras entidades gestoras incumpridoras. Num setor sem concorrência, mais de metade das reclamações dos clientes é por faturação, como cobranças indevidas ou de valor excessivo, e por cortes ilegais de água (sem aviso prévio).

A ERSAR nunca recebeu tantas queixas como em 2017 (4975), mas a maioria (mais de 55 mil) nem sequer chega ao regulador. São apresentadas diretamente às empresas que prestam o serviço. Já a associação de consumidores Deco registou 2178 queixas em 2017 e 2013 no ano passado. O Portal da Queixa, disponível online, recebeu 656 reclamações em 2018, mais 34% do que em 2017. Em comum têm o facto de mais de 50% das denúncias estarem ligadas à faturação, seguindo-se as situações relacionadas com qualidade do serviço (como falta de água, fugas ou problemas de pressão).