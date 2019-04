Neurocirurgia do Hospital S. João na "Liga dos Campeões"

Adriana Castro Hoje às 09:43 Facebook

Serviço do Hospital S. João é o único em Portugal com a distinção internacional depois de uma avaliação rigorosa da EuroSpine.

Todos os anos são operadas cerca de 1500 pessoas à coluna no Serviço de Neurocirurgia do Hospital de S. João, no Porto. A valência foi distinguida como Centro de Excelência na cirurgia da coluna pela EuroSpine - entidade europeia da especialidade. O serviço é agora um dos dez centros europeus com a distinção e o único em Portugal.

"Deixamos de jogar no campeonato nacional e passámos a jogar para a Liga dos Campeões", afirmou, orgulhoso, Rui Vaz, diretor do Serviço de Neurocirurgia há 19 anos. O médico explica que a distinção decorre de uma auditoria clínica, o que a torna muito mais relevante para o centro. "Existem muitas certificações e algumas são essencialmente burocráticas. Mas esta não. É uma certificação de resultados", sublinhou Rui Vaz.