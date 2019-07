Médias sobem nos exames do Secundário

Hermana Cruz Hoje às 13:05, atualizado às 13:06 Facebook

No geral, subiu a média dos alunos que fizeram exames nacionais no Ensino Secundário. Em História da Cultura e das Artes, a média subiu 23 pontos. Em Geometria Descritiva A, subiu 21 pontos.

A poucas horas da afixação das pautas, o Júri Nacional dos Exames do Ensino Secundário revelou os primeiros resultados, assentes numa subida generalizada da classificação média.

A disciplina de História da Cultura foi a que registou a maior subida da média, de 23 pontos. Seguiu-se Geometria Descritiva A, com uma subida de 21 pontos; História A, com nove pontos; Português, com oito pontos; e Matemática Aplicada às Ciências Sociais, também com oito pontos.

"É de salientar ainda o facto de na disciplina de Matemática A, a classificação média ter subido seis pontos", refere o Ministério da Educação, num comunicado emitido nesta manhã de sexta-feira.

Por outro lado, registou-se uma descida de 13 pontos na classificação média dos exames de Filosofia e Geografia A. Na disciplina de Física e Química A, a classificação média desceu seis pontos.

Foram 22 as disciplinas sujeitas a exame nacional no Ensino Secundário, tendo sido realizadas 321833 provas, menos 2767 provas do que no ano passado. Português foi a disciplina com mais provas realizadas, com 74259 provas, seguindo-se Matemática A, com 45664 provas.