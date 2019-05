"Portugal ao espelho" em edição especial

Hoje às 13:12 Facebook

Os portugueses estão otimistas em relação ao futuro? Confiam nos serviços e trabalhadores públicos? Consideram que somos bem vistos no estrangeiro? Estas são algumas das perguntas a que uma grande sondagem "Portugal ao espelho" irá responder, numa edição que assinala o 131º aniversário do "Jornal de Notícias", nas bancas no próximo domingo.

Além dos dados estatísticos da sondagem, que permitem avaliar os níveis de confiança e de bem-estar da população, haverá reportagens que detalham o estado do país em áreas como a saúde, a pobreza, a demografia e as desigualdades territoriais. Os números são complementados com as análises do filósofo Onésimo Teotónio Almeida e do escritor Rentes de Carvalho.

Em destaque ainda depoimentos de portugueses que brilham lá fora e comentam os desafios para o futuro, em áreas que vão do desporto à ciência, passando pela economia e as artes. Em ano de escolhas eleitorais marcantes, é também dada palavra aos líderes partidários, que apontam linhas de aposta e prioridades a seguir.

Numa edição especial de 104 páginas, não poderia faltar quem nos acompanha e é a razão de existir da informação: os leitores e os quiosques que todos os dias fazem chegar o jornal às suas mãos. Múltiplas leituras, números e interpretações para perceber melhor o estado do país, para ler e guardar.