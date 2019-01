Rui Rio: "Não faço contas se fico ou se saio"

Hoje às 12:32 Facebook

Rui Rio diz que o Governo andou a encantar os portugueses e não cuidou minimamente do futuro do país. O descontentamento social e as greves alimentam a confiança na vitória nas eleições.

Líder do maior partido de oposição, cargo para o qual foi eleito há exatamente um ano, assegura, em entrevista ao JN/Notícias Magazine (realizada ainda antes do anúncio de Luís Montenegro), que o ruído das guerras internas não o tem desviado do objetivo de enfraquecer o Governo.

"Preferia que a estrutura dirigente estivesse toda alinhada a trabalhar e sem provocar ruído, claro que preferia. Era muito mais simples. Esse ruído naturalmente só facilita a vida ao PS e ao Governo", afirmou o líder do PSD.

Quanto a cenários pós-eleitorais, não revela se sai em caso de derrota: "Não faço contas se fico ou se saio", respondeu.

Durante a entrevista, Rui Rio defendeu ainda a descida de impostos às empresas para dinamizar o investimento e exportações, para dessa forma fazer crescer a economia. "Para ter melhores empregos, tem de se cuidar melhor da competitividade da economia e cuidar que o crescimento económico se faça pelas exportações e fundamentalmente pelo investimento", afirmou.

Outra ideia defendida pelo líder do PSD foi a revisão do estatuto da carreira docente. "Penso que também se deveria pôr isso em cima da mesa. Fazer um pacote global. Tem de haver disposição e abertura do Governo e dos professores, como é óbvio", disse Rui Rio.