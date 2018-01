SIC suspende próximo episódio de Supernanny

Hoje às 17:23, atualizado às 18:30 Facebook

Twitter

A SIC suspendeu o programa Supernanny na sequência de uma decisão judicial.

"A SIC confirma a receção de uma decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, que inviabiliza a exibição do terceiro episódio do programa Supernanny", explica a empresa em comunicado, adiantando que acata a decisão, mas que a lamenta.

A empresa refere ainda que "as restrições impostas equivalem, na prática, a alterações substanciais do formato original, tal como foi transmitido em mais de vinte países".

A decisão, avançada esta sexta-feira à tarde pelo jornal "Expresso", surge na sequência da decisão do Tribunal Cível de Oeiras de ordenar a utilização de filtros de imagem e som nas crianças e pais que participam no programa. Só sob essa condição é que a terceira emissão de Supernanny poderia ir para o ar, sendo que, em caso de incumprimento, a SIC teria de pagar 15 mil euros por cada dia de atraso.

Acontece que, segundo disse ao "Expresso" fonte da estação de Carnaxide, filtrar imagem e som inviabiliza tecnicamente a transmissão do programa.

A ordem judicial foi conhecida horas depois de o Ministério Público ter pedido que o próximo episódio de Supernanny não fosse emitido ou que ocultasse a identidade das crianças.