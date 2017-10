O que já se sabe sobre as vítimas mortais dos incêndios de domingo

Hoje às 13:15, atualizado às 13:25 Facebook

Até ao momento já estão confirmadas pela Proteção Civil 31 vítimas mortais. Viseu é o distrito que concentra com o maior número de mortes (15), sendo seguido por Coimbra (10), Guarda (3) e Castelo Branco (1).

Há ainda duas outras vítimas mortais cuja localização ainda não foi divulgada. Não há confirmação oficial do número de desaparecidos, mas há relatos de pelo menos três pessoas desaparecidas em Tábua, Coimbra, incluindo um bebé de apenas um mês.

No distrito de Viseu ocorreram quatro mortes em Santa Comba Dão mais uma em São Jorge de Santa Comba Dão, quatro em Vouzela (todas na aldeia da Ventosa, três em casas e uma na via pública), três em Tondela e uma em Nelas, uma em Carregal do Sal e uma na A25.

No distrito de Coimbra, estão registadas dez vítimas mortais: quatro em Oliveira do Hospital (dois em Vila Pouca da Beira, uma na Quinta de São Pedro e uma em Nogueira do Cravo), dois em Arganil (um em Cerdeira e outro em São Martinho da Cortiça), dois irmãos na casa dos 40 anos em Vale Maior, Penacova, e dois na Quinta da Barroca, em Tábua.

Há ainda três vítimas mortais na Guarda (duas em Seia e uma Casas de Figueira) e uma em Castelo Branco (Sertã).