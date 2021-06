Internados sobem no 14.º dia sem mortes por covid

Portugal registou esta segunda-feira o 14.º dia sem mortes associadas à covid-19. Nas últimas 24 horas, 625 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Internados voltaram a subir.

Depois de, na passada segunda-feira, 7 de junho, ter reportado 388 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 625 infetados, mais 237. Desde o início da pandemia, é o 14.º dia sem vítimas mortais.

Face ao boletim de ontem, que registou 707 novos casos e dois óbitos, há menos 82 positivos.

Desde o início da pandemia morreram 17.047 pessoas, 858.072 contraíram a doença e 815.622 recuperaram, 280 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 25.403 casos ativos em território nacional, mais 345 do que ontem.

LVT segue com mais de metade dos novos casos

Dos casos positivos, 401 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 124 no Norte, 28 no Centro, 34 no Algarve, 10 no Alentejo, três na Madeira e 25 nos Açores.

Pelo quarto dia consecutivo, o número de hospitalizados aumentou para um total de 340, mais 15 do que ontem.

De referir ainda que há menos cinco doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 77.

R(t) e incidência voltam a subir

Os indicadores da matriz apoximam Portugal da "zona laranja" de risco: a incidência passou de 79,3 para 84,5 casos por 100 mil habitantes.

A taxa de transmissibilidade (o chamado Rt) nacional também subiu: é, agora, de 1,09. Valor que sobe para 1,10 no continente.