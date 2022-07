Internamentos de toxicodependentes fecham e deixam doentes sem resposta

As comunidades terapêuticas que tratam toxicodependentes em regime de internamento atravessam uma profunda crise financeira e estão a preparar um processo judicial contra o Estado português pelo incumprimento da lei de financiamento, cuja verba já não é atualizada há 14 anos. Desde a última atualização, cerca de duas dezenas de comunidades fecharam e perderam-se, pelo menos, 490 camas, o que atirou centenas de doentes para a rua.

São as únicas instituições que fazem este trabalho em Portugal, mas vivem de créditos bancários e acumulam dívidas a fornecedores. As comunidades terapêuticas já estavam em crise, mas a pandemia de covid-19 e a inflação vieram agravar um problema de subfinanciamento crónico que levou ao fecho de, pelo menos, 22 espaços com 490 camas disponíveis, contabilizou o JN.

Avançar para Tribunal