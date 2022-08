Já há cerca de 300 horários completos em ofertas de escola

As escolas e os Agrupamentos de Escolas (AE) que ficaram com cerca de 300 horários completos por preencher, sobretudo na área da Informática, já estão a divulgar essas vagas através de ofertas de escola, garante ao JN Arlindo Ferreira, autor do Blog De Ar Lindo e diretor do AE Cego do Maio, na Póvoa de Varzim. Para agilizar a contratação de professores, a Direção-Geral da Administração Escolar está a autorizar o recurso a esta solução, em vez de as vagas serem colocadas, primeiro, em reserva de recrutamento.

Informática é o grupo disciplinar com mais falta de professores, o que Arlindo Ferreira atribui ao alargamento de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ao 2.º Ciclo em 2018. "O Ministério da Educação (ME) não precaveu a necessidade de docentes nesta área", justifica. Lembra ainda que o mercado absorve a maioria dos licenciados nesta área, ao oferecer condições de trabalho mais aliciantes do que as escolas.

O autor do Blog De Ar Lindo considera que a solução para atrair mais professores passa precisamente por aí, e não por contratar, mesmo que apenas a título excecional, licenciados sem habilitação para a docência, nos casos em que não haja candidatos ao preenchimento das vagas a concurso, como está agora em cima da mesa. "A habilitação própria poderá resolver alguma coisa, mas também trazer falta de qualidade, porque as pessoas não têm formação para serem professores."