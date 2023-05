Lacerda Sales substitui Sanches na presidência da comissão de inquérito à TAP

O grupo parlamentar do PS confirmou esta quarta-feira que Jorge Seguro Sanches renunciou à presidência da comissão de inquérito à TAP. A bancada indica o antigo secretário de Estado António Lacerda Sales para aquele lugar.

A bancada socialista aproveita para considerar "inaceitável o ataque de caráter que foi perpetrado por um parlamentar do PSD", Paulo Moniz, contra Sanches e "que é atentatório da sua integridade pessoal, honra e bom nome".

Em comunicado, o grupo parlamentar começa por afirmar que tomou conhecimento "da decisão do senhor deputado Jorge Seguro Sanches de renunciar à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Tutela Política da Gestão da TAP".

Começa por agradecer ao deputado "a disponibilidade que demonstrou para servir a Assembleia da República na presidência desta CPI, fundamental para o escrutínio e o apuramento da verdade factual relativamente ao objeto desta comissão". Para além disso, reafirma a confiança em Seguro Sanches "e na forma ponderada, séria, rigorosa, independente e competente como desempenhou as suas funções", tendo "contribuído para a credibilização dos trabalhos em curso".

Em seguida, surge a responsabilização da Direita pela saída do presidente da Comissão, com o PS a "considerar inaceitável o ataque de caráter que foi perpetrado por um parlamentar do PPD/PSD", que "é atentatório da sua integridade pessoal, da sua honra e do seu bom nome, tendo concorrido de forma determinante, como foi público, para este desfecho".

"O grupo parlamentar do PS vai indicar ao senhor presidente da Assembleia da República o nome do deputado António Lacerda Sales para presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, agradecendo desde já o sentido de serviço e de missão com que aceitou este desafio que agora lhe é proposto", termina o comunicado.