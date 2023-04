Limpeza de listas dá médico de família a dez mil pessoas por mês

Rita Neves Costa Hoje às 07:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Atualização regular dos utentes não frequentadores dos centros de saúde, sem equipa de saúde familiar atribuída, permite gerar vagas para outros que estão em espera.

A atualização dos utentes não frequentadores dos cuidados de saúde primários - que não interagem com os centros de saúde há mais de cinco anos e que não têm médico de família atribuído - tem permitido atribuir mensalmente uma equipa de saúde familiar (médico e enfermeiro) a dez mil pessoas. As contas são feitas pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). O organismo aponta que as inscrições no Registo Nacional de Utentes (RNU) são atualizadas regularmente por vários motivos, seja por mudanças de morada, nascimentos ou óbitos.

Fonte da ACSS precisa, no entanto, que é o procedimento da atualização dos utentes não frequentadores dos cuidados de saúde primários que tem permitido dar um médico de família aos que regularmente visitam os centros de saúde e que aguardam por uma equipa de saúde familiar. Na prática, ao "limpar" ou "eliminar" grupos de cidadãos da lista de espera por médico de família, o processo permite que outros subam nos lugares deixados vagos e possam brevemente ter uma equipa de saúde familiar. "Não há nenhum processo que retire o médico de família com base na condição de não ter contacto com os cuidados de saúde primários", reforça a ACSS.