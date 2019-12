Linha da Beira Baixa e Linha do Norte normalizadas

JN Hoje às 17:07 Facebook

O mau tempo que se regista esta quinta-feira de norte a sul do país tem provocado vários constrangimentos, nomeadamente aos utentes das redes de transportes públicos.

Fonte da CP - Comboios de Portugal adiantou ao JN que a Linha da Beira Baixa, que faz a ligação entre Entroncamento e Guarda, esteve interrompida, tendo normalizado pouco antes das 17 horas.

A mesma fonte confirmou que um alfa pendular esteve parado sem energia na Linha do Norte. Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que se tratou de um problema na catenária, entre as estações do Entrocamento e de Santarém, que pelas 16 horas já estava regularizado, estando a circulação a fazer-se com normalidade.

Durante a manhã, a circulação ferroviária na Linha do Minho entre Nine, Viana do Castelo e Valença sofreu "bastantes atrasos e perturbações" devido aos "constrangimentos" que se verificaram "no troço eletrificado da ligação ferroviária, entre Nine (Braga) e a cidade de Viana do Castelo", e que se repercutiram "no troço não eletrificado, entre Viana do Castelo e Valença, causando atrasos em cadeia". Os comboios foram obrigados a "circular a diesel", adiantou fonte da IP.