Lojas dos shoppings processam mães que exigem folgar ao fim de semana

Inês Banha Hoje às 07:16

Em causa direito das trabalhadoras dos shoppings de conciliar vida familiar e profissional. Decisões legais longe do consenso.

Há lojas em shoppings a irem para tribunal contra mães trabalhadoras que exigem folgar ao fim de semana e não nos dias úteis, no âmbito do horário flexível a que têm direito por terem filhos até aos 12 anos a seu cargo.

As empresas querem que fique decidido que as funcionárias em causa não podem, a propósito daquele benefício, escolher os seus dias de descanso semanal. O objetivo será poderem contrariar pareceres desfavoráveis da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) à recusa do pedido das suas colaboradoras. A questão - que abrange ainda outras áreas de atividade - não tem sido consensual nos tribunais superiores.