Maiores câmaras fazem ajuste direto em mais de metade das compras

Delfim Machado Hoje às 07:14

Entre as capitais de distrito, Lisboa é a que mais recorre a este procedimento. Opção revela-se vital para as economias locais.

O recurso ao ajuste direto é o mecanismo de contratação pública preferido da maioria das câmaras municipais de grande dimensão. Os dados do total dos ajustes referentes às capitais de distrito e Áreas Metropolitanas (AM) mostram que 57% das aquisições de 2022 foram por esta via. Especialistas avisam que a massificação do mecanismo pode lesar o interesse público.

Entre as capitais de distrito, a Câmara de Lisboa é a que recorre mais ao ajuste direto, segundo os dados do portal BASE consultados pelo JN. A capital também lidera a proporção de ajustes diretos na respetiva AM, a par do Barreiro, ambas com 72%. Na AM do Porto, é Valongo quem mais recorre a este regime, com 74% das 524 compras.