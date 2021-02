Morre bebé de sete meses em dia com 6132 casos de covid

Tiago Rodrigues Hoje às 14:12 Facebook

Portugal regista este sábado mais 6132 casos de covid-19 e 214 mortes. Uma das vítimas era um bebé de sete meses. No total, 761 906 pessoas ficaram infetadas e 13954 morreram.

Há mais 6132 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, que eleva para 761 906 o número total de casos confirmados desde março. Já o número de vítimas mortais sobe para 13954, com mais 214 óbitos nas últimas 24 horas.

Entre as vítimas mortais está um bebé de sete meses, de sexo masculino, informou a DGS. Esta é a segunda morte de uma criança em Portugal na faixa etária entre os 0-9 anos registada desde o início da pandemia em março de 2020.

De acordo com a DGS, a criança tinha múltiplas complicações congénitas e morreu num hospital da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há neste momento 148 359 casos ativos, menos 8399 do que no dia anterior. Doentes recuperados são 599 593 no total, mais 14317 do que na sexta-feira. Contactos em vigilância são 192 673, menos 5590 do que ontem.

Há menos 253 pessoas internadas, num total de 6158, e menos 13 doentes nas unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 891, depois de na sexta-feira se ter registado um novo máximo de doentes graves, com 904.

Número de mortes e novos casos continua a descer

O número de vítimas mortais continua a baixar, depois das 258 mortes registadas na sexta-feira e das 225 na quinta-feira. O número de novos casos também mantém a tendência de descida, depois dos 7914 casos registados na quinta-feira e dos 6916 na sexta-feira.

Número de internados baixou numa semana, mas há mais doentes graves

Em comparação com o boletim de sábado da semana passada, dia 30 de janeiro, o número de novos casos baixou consideravelmente, para menos de metade, de 12435 para 6132, e o número de novos óbitos desceu de 293 para 214. O número de pessoas internadas também já começou a baixar, passando dos 6544 para 6158 numa semana. No entanto, o número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou de 843 para 891.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a que regista mais novos contágios, com 3356, seguindo-se a região Norte, com 1227 infetados. No Centro, ficaram infetadas mais 960 pessoas, no Alentejo mais 315 e no Algarve mais 147. O arquipélago dos Açores regista seis novos casos e o da Madeira 121.

Quanto às 214 vítimas mortais, 99 eram da região de Lisboa, 48 do Centro, 44 do Norte, 15 do Alentejo e seis do Algarve. Na Madeira houve duas mortes, enquanto nos Açores não há novos óbitos a registar.

Dos 214 mortos, 111 eram homens e 103 eram mulheres. Uma das vítimas era um bebé com sete meses. Um homem tinha entre 30 e 39 anos. Três homens e duas mulheres tinham entre 40 e 49 anos. Três homens tinham entre 50 e 59 anos. Treze homens e oito mulheres tinham entre 60 e 69 anos. Vinte e nove homens e 17 mulheres tinham entre 70 e 79 anos. As outras 137 vítimas tinham mais de 80 anos (61 homens e 76 mulheres). Desde o início da pandemia, já morreram 7255 homens e 6699 mulheres com covid-19.