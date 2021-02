Novo máximo de doentes nas UCI em dia com 240 mortes e 9083 casos

Tiago Rodrigues Hoje às 15:06 Facebook

Portugal regista esta quarta-feira mais 9083 casos de covid-19 e 240 mortes. No total, 740 944 já ficaram infetadas e 13 257 morreram.

Há mais 9083 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira, que eleva para 740 944 o número total de casos confirmados desde março. Desses, 164 513 correspondem a doentes ativos, menos 2375 do que no dia anterior. Doentes recuperados são 563 174 no total, mais 11218 do que na terça-feira. Contactos em vigilância são 209 261, menos 6275 do que ontem.

Há menos 91 pessoas internadas, num total de 6684, mas há mais 25 doentes nas unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 877, um novo máximo, depois dos 865 de segunda-feira.

Número de mortes continua a baixar, mas novos casos voltam a subir

O número de vítimas mortais continua a baixar, depois das 303 mortes registadas no domingo, das 275 de segunda-feira e das 260 de terça-feira. Já o número de novos casos volta a subir, depois dos 5805 casos registados na segunda-feira e dos 5540 na terça-feira, aproximando-se dos 9498 casos de domingo.

Em comparação com o boletim de quarta-feira da semana passada, dia 27 de janeiro, o número de novos casos baixou consideravelmente, de 15073 para 9083, e o número de novos óbitos desceu de 293 para 240. O número de pessoas internadas é, no entanto, superior esta semana, tendo subido de 6603 para 6684, assim como o número de doentes em unidades de cuidados intensivos, que aumentou de 783 para 877.

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a ser a que regista mais novos contágios, com 4544, seguindo-se a região Norte, com 2365 infetados. No Centro, ficaram infetadas mais 1387 pessoas, no Alentejo mais 389 e no Algarve mais 267. O arquipélago dos Açores regista 11 novos casos e o da Madeira 120.

Quanto às 240 vítimas mortais, 130 eram da região de Lisboa, 43 do Norte, 46 do Centro, 16 do Alentejo e quatro do Algarve. Na Madeira houve uma morte, enquanto nos Açores não há novos óbitos a registar.

Dos 240 mortos, 116 eram homens e 124 eram mulheres. Uma mulher tinha entre 40 e 49 anos. Sete homens e duas mulheres tinham entre 50 e 59 anos. Quinze homens e nove mulheres tinham entre 60 e 69 anos. Vinte e sete homens e dezoito mulheres tinham entre 70 e 79 anos. As outras 161 vítimas tinham mais de 80 anos (67 homens e 94 mulheres). Desde o início da pandemia, já morreram 6905 homens e 6352 mulheres com covid-19.