Norte bate recorde e ultrapassa as duas mil infeções diárias por covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3669 novos casos de covid-19 e mais 21 mortes. No total, desde o início da pandemia, morreram 2297 pessoas e 116 109 foram infetadas.

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 1 686 casos ativos do novo coronavírus, num total de 45 970 infeções ativas. Nas últimas 24 horas, 1 962 recuperaram da covid-19. Desde o início da pandemia, mais de 67 mil pessoas (67 842) ultrapassaram o vírus da SARS-Cov-2. O número de infeções diárias (3669) é o mais elevado desde o início da pandemia.

Há mais 37 pessoas internadas este sábado - no total, 1 455 pessoas infetadas estão hospitalizadas em Portugal. Nos cuidados intensivos, estão agora mais 23 doentes, o que faz subir o número para 221 internados nestas unidades.

O Norte volta a bater o recorde diário no número de infetados: são mais 2212 pessoas com o novo coronavírus. Como já tinha sido avançado por alguns especialistas, esta semana, a região ultrapassou pela primeira vez as duas mil infeções diárias. Na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia, esta sexta-feira, a ministra da Saúde informou que o Norte tinha "mapas de risco a funcionar" para "avaliar a situação epidemiológica".

No número de contágios, segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1027 infeções, o Centro com 273, o Alentejo com 96 e o Algarve com 54. Na Madeira há mais três casos positivos e nos Açores mais quatro infeções registadas.

Das 21 vítimas mortais, 11 residiam no Norte, seis em Lisboa, duas no Alentejo, uma no Centro e uma no Algarve. As mortes continuam a registar-se, na maioria, na faixa etária acima dos 80 anos.