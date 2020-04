Mais 34 mortes e 712 infetados por Covid-19 em Portugal

JN Hoje às 12:05 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 12442 esta terça-feira, mais 712 casos do que ontem. No total, há 345 vítimas mortais no nosso país, um aumento de 34 óbitos em relação aos dados divulgados segunda-feira, segundo o relatório da situação epidemiológica em Portugal, divulgado ao final da manhã.

O número de recuperados voltou também a aumentar, de 140 na segunda-feira, para 184 hoje. Há 4442 pessoas a aguardar resultados, após a realização do teste.

Evolução dos número de casos em Portugal Foto: DR

Apesar de terem subido em 81 o número de casos que necessitaram de internamento, há apenas mais uma pessoa internada em serviços de cuidados intensivos, em relação ao número divulgado segunda-feira, num total de 271 pacientes.

A região norte continua a ser a zona com mais casos confirmados e óbitos relacionados com a Covid-19 (7052 casos e 186 óbitos). O Centro tem 1766 casos e 88 óbitos. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 3185 casos e 64 óbitos e o Algarve 234 positivos e sete mortes. O Alentejo tem 85 casos, mas não regista qualquer óbito.

O concelho de Lisboa continua a ser o que regista maior número de casos positivos, com 754, logo seguido pelo Porto, com 730 casos, e Vila Nova de Gaia, com 551 casos. Gondomar tem 528 casos e a Maia 465.