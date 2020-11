Mais 4096 casos e recorde de 63 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:49, atualizado às 15:39 Facebook

Portugal regista 4096 novos infetados e 63 mortes por covid-19. O Norte soma mais de metade dos casos. Quase 400 doentes em cuidados intensivos.

Foram contabilizados nas últimas 24 horas mais 4096 infetados com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, divulgado pela Direção-Geral da Saúde. Como vem sendo comum às segundas-feiras, trata-se de uma diminuição do número de casos em relação aos últimos dias, que pode ser explicada pela redução do número de testes laboratoriais realizados ao fim de semana.

Já o número de óbitos, 63 esta segunda-feira, representa um novo máximo diário, depois dos 59 mortos por covid-19 contabilizados na passada quarta-feira, 4 de novembro.

A região Norte regista 33 vítimas mortais (total de 1339), a região de Lisboa e Vale do Tejo mais 22 (1145), o Centro mais cinco (361), o Alentejo mais uma (66), assim como o Algarve (31) e a Madeira (2).

São 25 mulheres e 22 homens com 80 ou mais anos, quatro homens e três mulheres entre 70-79 anos, quatro homens e uma mulher entre 60-69 anos, dois homens e uma mulher entre 50-59 anos e um homem entre 40-49 anos.

É também na região Norte que há maior aumento de novos casos - são mais 2265, num total de 88549 desde o início da pandemia. Em Lisboa e Vale do Tejo identificaram-se mais 1217 infeções (70015), no Centro mais 379 (16726), no Alentejo mais 148 (3600), no Algarve mais 60 (3501), nos Açores mais 16 (471) e na Madeira mais 11 (558).

Do total de 183.420 infetados desde março, 78.378 correspondem a doentes ativos, dos quais 1731 foram registados até à meia-noite de domingo.

Há mais 2302 doentes recuperados, do total de 102.083 já contabilizados.

Atualmente estão 90.088 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, menos 418 em relação a domingo.

Estão 2651 pessoas internadas com covid-19 (mais 129) e há 391 em cuidados intensivos (mais 13).