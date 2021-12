Mais 600 mil crianças para acomodar na operação de vacinação

Inês Schreck Hoje às 08:00 Facebook

A Direção-Geral da Saúde recomenda a imunização das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as de risco.

Doze dias depois da aprovação da Agência Europeia do Medicamento, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou, na terça-feira, a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, com prioridade para as que têm doenças consideradas de risco para covid-19 grave. Ainda não foi anunciada a data de arranque da campanha, mas há cerca de 638 mil crianças elegíveis para vacinar, o que se espera que aconteça antes de começar o segundo período letivo, a 10 de janeiro. Uma operação em larga escala, cujos detalhes ainda estão a ser afinados.