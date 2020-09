Mais 673 casos e sete mortes de covid-19 em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:02 Facebook

Há mais sete óbitos e 673 novos casos de covid-19 em Portugal notificados este domingo. Mais 175 doentes conseguiram recuperar da doença e há mais 491 casos ativos detetados.

O boletim epidemiológico deste domingo Foto: DGS

Portugal regista um total de 1867 mortes associadas à covid-19 e 63983 infeções pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde.

O boletim deste domingo sobre a situação epidemiológica indica sete óbitos, cinco homens, um na faixa etária dos 70 anos e quatro com 80 anos ou mais, e duas mulheres, ambas com 80 anos ou mais. Seis vítimas mortais residiam na região de Lisboa e Vale do Tejo (704 mortes no total) e uma no Norte (854).

É na região de Lisboa que se registam mais novos casos positivos confirmados, com 319 (32732 no total), seguindo-se o Norte, com 236 (23233), o Alentejo, com 60 (1134), o Centro, com 35 (5228), o Algarve, com 20 (1234), os Açores, com dois (238), e a Madeira, com um (184).

Em 24 horas há mais 175 doentes recuperados, num total de 44069 desde o início da pandemia, em março.

Estão internadas 452 pessoas com covid-19 (mais 14) e há 57 em cuidados intensivos (menos dois).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 343 novos contactos (36398 no total) e há mais 491 casos ativos (18047).