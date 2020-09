Mais 802 infetados e três mortes por covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:08, atualizado às 14:17 Facebook

Há mais 802 casos e três novas mortes por covid-19 em Portugal. Ao todo, contam-se 70.465 infetados e 1928 vítimas mortais. Mais de 46 mil doentes já recuperaram.

O número de novos infetados, que na terça-feira foi de 463, salda-se hoje em 802, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Há mais 483 doentes ativos face a ontem, de um total de 22.247, e mais 316 doentes recuperados (de 46.290).

Dos novos casos, 437 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo (que contabiliza 36.078), o que representa 54% do total de infetados. Segue-se o Norte, com mais 240 casos, de 25.339. No Centro, há mais 73 infetados (em 5760), no Alentejo mais 19 (em 1371) e no Algarve mais 28 (1450). O arquipélago da Madeira soma mais dois infetados, de um total de 210, e nos Açores há mais três casos, elevando o quadro global para 257.

Face ao último balanço, morreram em Portugal mais três pessoas com covid-19, elevando para 1928 o número total de mortes por covid-19. Todas as vítimas - três homens com 80 anos ou mais - registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de internamentos regista um aumento: há agora mais 25 pessoas em enfermaria (total de 571) e mais sete em unidades de cuidados intensivos (77).

Sob vigilância, estão 40.765 pessoas, mais 347 por comparação a terça-feira.