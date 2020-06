Mais cinco mortes e 294 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 12:39, atualizado às 13:04 Facebook

Portugal registou mais cinco mortes e novos 294 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. No total, contam-se 35600 infetados e 1497 óbitos desde o início da pandemia. Há mais 400 recuperados.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal cinco pessoas entre terça e quarta-feira, menos duas do que no balanço anterior, elevando para 1497 o número total de mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registados mais 294 casos de infeção (+0.8%), aumentando o total de infetados de 35306 para 35600. Trata-se de uma diminuição de novos 127 infetados face ao balanço de ontem, em que se registaram 421 novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo com 92% dos casos e Norte sem mortes

Das cinco vítimas mortais contabilizadas nas últimas 24 horas, uma foi registada na região Centro e quatro em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte, que não registou nenhuma vítima face a ontem, continua a ser, no total, a região com mais vítimas mortais (809), a que se seguem Lisboa e Vale do Tejo (412), Centro (245). Algarve e Açores (ambos com 15), Alentejo (1) e Madeira, sem qualquer óbito.

Lisboa e Vale do Tejo continua, por sua vez, a ser a região com um aumento mais expressivo dos casos, registando 270 dos novos 294 casos positivos, o que equivale a cerca de 92%. O Norte, que ontem somou 19 novos casos e no dia anterior tinha somado 39, regista hoje mais 21 infeções face a ontem. O concelho do Porto volta a não apresentar nenhum caso.

Internados e recuperados sobem

De acordo com o boletim epidemiológico, há, em todo o país, 417 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 23 do que na terça-feira), 70 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais 5). E há ainda 21742 casos recuperados, mais 403 do que ontem.