Mais de 300 mortes e recorde de casos em Portugal

Portugal regista esta quinta-feira mais 303 mortes pelo novo coronavírus e 16 432 novos casos positivos. Desde o início da pandemia, morreram 11 608 pessoas no país.

Depois de ter contabilizado, na passada quinta-feira (21 de janeiro), 13.544 casos de infeção por SARS-CoV-2, Portugal regista hoje mais 16 432 infetados e 303 vítimas mortais. O número de mortes atingiu um novo máximo em 24 horas, depois de na quarta-feira terem falecido 293 pessoas com o novo coronavírus. Quanto aos novos casos, este é pior dia da pandemia em Portugal: o anteior recorde tinha sido registado no passado sábado (23 de janeiro), com 15 333 infetados.

Há menos 38 doentes internados, baixando o total para 6565, e também há menos um doente nos cuidados intensivos, num total de 782.