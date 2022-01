Mais de 39 mil casos pelo segundo dia consecutivo e 25 mortes

Rita Salcedas Hoje às 14:07, atualizado às 14:57 Facebook

Portugal somou novamente mais de 39 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, período durante o qual morreram 25 doentes. Embora mais alto que ontem, o valor da mortalidade de hoje é muito inferior ao de há um ano. O número de internados continua a aumentar, hoje com 15 em UCI.

O boletim da Direção-Geral da Saúde reporta esta quinta-feira mais 39 074 infetados face a quarta-feira, o que eleva para 1 539 050 o número total de casos confirmados desde março de 2020. É o segundo dia consecutivo em que o país ultrapassa a marca dos 39 mil casos, depois de ontem terem sido reportadas mais de 39 500 infeções. Por outro lado, em relação a ontem, recuperaram da doença mais de 30 mil pessoas, havendo, ao todo, mais de 247 mil doentes com o vírus ativo (mais cerca de oito mil do que ontem).

A maioria dos casos (cerca de 43%) continua a estar concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que hoje soma mais 16 989 infeções. No continente, segue-se o Norte, com 14 094, o Centro, com 4285, o Alentejo, com 1154, o Algarve, com 1021. Na Madeira, há mais 1152 contágios e nos Açores 379.

Há um ano havia quatro vezes menos novos casos e quase quatro vezes mais mortes

Dois dias depois de Portugal ter atingido a marca das 19 mil mortes por covid-19 desde o início da pandemia, foram hoje contabilizados mais 25 óbitos - um valor superior aos registados nos últimos meses: 15 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte, um no Alentejo, um no Algarve e um nos Açores. Ainda assim, se compararmos com os dados relativos ao dia 6 de janeiro de 2021, há exatamente um ano, quando havia um quarto dos novos infetados de hoje (10 027), constatamos que o número de vítimas mortais (91) era muito superior, quase quatro vezes mais do que as reportadas hoje.

Quanto ao número de internamentos, que tem registado um aumento de forma consecutiva desde 1 de janeiro, a subida é mais acentuada do que a que tem sido habitual nos últimos dias: há hoje 60 novos pacientes internados (1311, ao todo), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 158 pacientes, mais 15 do que ontem.