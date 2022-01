Quase 40 mil novas infeções por covid-19 e nova subida de internados

Daniela Jogo Hoje às 15:38 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 39 570 casos de covid-19. Em 24 horas, morreram mais 14 pessoas infetadas pela doença. Internados continuam a subir.

Depois de terem sido registados, na terça-feira, quase 26 mil casos diários de covid-19, Portugal regista hoje 39 570 casos, um novo recorde de infeções, antecipando a previsão feita pela Ministra da Saúde, na semana passada, que apontava que as infeções diárias deveriam chegar às 37 mil no dia 7 de janeiro, número ultrapassado antes do previsto. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira reporta ainda 14 207 recuperados, havendo, neste momento, 239 098 mil doentes com o vírus ativo (mais 25 349 do que ontem).

A maioria dos casos (cerca de 41%) continua a estar concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que hoje soma mais 16 550 infeções. No continente, segue-se o Norte, com 13 665, o Centro, com 5207, o Algarve, com 1173, e o Alentejo, com 1171. Na Madeira, há mais 1290 contágios e nos Açores 514.

Internamentos com tendência crescente

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 14 pessoas por doença associadas à infeção com SARS-CoV-2: seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e no Centro do país.

Em relação aos internamentos, o número registado nos hospitais portugueses é de 1251 (mais 48 do que ontem), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 143 pacientes, menos quatro pessoas do que na terça-feira. Em reunião no Infarmed, esta quarta-feira, os especialistas admitiram que o número de camas ocupadas em enfermaria podem rondar entre os 1300 e 3700 no fim de janeiro e em UCI podem rondar entre 184 e 453 no início de fevereiro.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência subiu de 1805,2 para 2104,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional. Descontando as ilhas, a subida foi de 1817,3 para 2114,3 O índice de transmissão, o R (t) desceu de 1,43 para 1,41.