Mais de 44 mil pessoas conduzem com carta caducada

Rita Neves Costa Hoje às 06:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 44 mil falharam renovação obrigatória do título de condução aos 50 anos em 2021. Ausência de habilitação legal cresceu nos anos da pandemia.

No ano passado, 44 566 condutores com 50 anos deviam ter renovado o título de condução e não o fizeram, de acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Isto significa que milhares de pessoas estão a conduzir nas estradas com a carta caducada e arriscam uma multa, que pode chegar aos 600 euros. Os especialistas admitem que muitos podem ter-se esquecido ou confundido os prazos. Os dados mostram que aumentou o número de condutores detetados pelas autoridades sem habilitação legal, onde se incluem situações como a falta de título para condução, as cartas cassadas e as caducadas.

"As pessoas que se esquecem de renovar aos 50 anos são aquelas que têm uma carta de condução com validade até aos 65 anos [no verso]. Mas a lei mudou", diz Ricardo Vieira, diretor do centro de exames da Associação Portuguesa de Escolas de Condução. Ao JN, afirma que é a "Polícia que chama a atenção" aos condutores de que têm a carta caducada, muitos não sabendo que estão já a cometer uma infração rodoviária.