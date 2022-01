Mais de metade das casas do país vale menos de 50 mil euros

Delfim Machado Hoje às 07:00 Facebook

Crédito bonificado do século passado promoveu obras de baixa qualidade que predominam hoje. Há quase 3 mil imóveis avaliados em mais de um milhão de euros registados nas Finanças.

Mais de metade das casas registadas nas Finanças em Portugal estão avaliadas em menos de 50 mil euros. Há imóveis abaixo deste valor nos 308 concelhos, com destaque para as regiões do Interior, onde são dominantes. Quanto aos mais valiosos, há 2937 avaliados em mais de um milhão de euros.

A baixa procura por imóveis habitacionais nas regiões do Interior faz com que a maioria das casas das regiões de baixa densidade tenha avaliações muito baixas para o Fisco. De acordo com dados do Ministério das Finanças, há mais de 6,5 milhões de habitações registadas em Portugal e, destas, quase 3,4 milhões (51,83%) são pobres, ou seja, têm um valor patrimonial tributável menor que 50 mil euros.