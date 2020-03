Mais dois casos de coronavírus em Portugal

JN Hoje às 17:08 Facebook

A Direção-Geral da Saúde informou, esta terça-feira à tarde, que hoje foram confirmados mais dois casos positivos do novo coronavírus. Para já, há quatro infetados no país.

Os dois novos doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. Segundo comunicado da DGS enviado às redações, ambos os pacientes têm ligação conhecida a outros casos de Covid-19 já confirmados.

Com estes novos casos de infeção, sobe para quatro o número de cidadãos internados com o novo coronavírus em Portugal. Os primeiros dois doentes, ambos internados em hospitais do Porto, foram confirmados ontem.