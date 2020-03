Mais dois casos. São 8 os infetados com Covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 08:39, atualizado às 10:12 Facebook

Há mais dois casos de infeção por novo coronavírus em Portugal. Os doentes estão internados no Hospital de São João, no Porto.

Os dois novos casos com resultados positivos para a doença Covid-19 foram confirmados, esta quinta-feira de manhã, pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, à rádio TSF.

São dois homens e estão internados no Hospital de São João, no Porto. Um dos doentes tem 50 anos e veio de Itália e o outro tem 49 anos e ligação a um caso confirmado, informou a DGS em comunicado.

Nos dois casos, "a situação clínica está estável", acrescenta a DGS.

Quarta-feira (4 de março)

Ao início da noite a DGS confirmou a presença de Covid-19 numa mulher, na casa dos 40 anos, residente na região de Lisboa. Está internada no Hospital Curry Cabral.

De manhã, foi anunciado que também está infetado com Covid-19 um professor de 44 anos, residente em Braga, que dá aulas na ESMAE (do Instituto Politécnico do Porto) e em duas escolas de música de Viana do Castelo. Está internado no Hospital de São João, no Porto, depois de ter regressado de Itália.

Terça-feira (3 de março)

Foram confirmados dois outros casos de pessoas infetadas com o Covid-19. Os dois doentes são um homem de 60 anos, internado no Hospital de São João, no Porto, e um homem de 37 anos, internado no Curry Cabral, em Lisboa. Segundo a DGS, ambos os pacientes têm ligação conhecida a outros casos já confirmados.

Segunda-feira (2 de março)

Os primeiros dois doentes, ambos internados em hospitais do Porto, foram confirmados na segunda-feira. Um deles é um homem com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro, com ligação epidemiológica ao norte de Itália, onde esteve de férias. O paciente é um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Deu entrada no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro doente, internado no Hospital de São João, é um homem de 33 anos, que registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem ligação epidemiológica a Valência, Espanha, onde trabalha na área da construção civil.

Além dos doentes do Norte e da área de Lisboa, há um infetado com residência em Coimbra (distrito).

O Covid-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado.

O novo coronavírus já provocou cerca de 3200 mortos e infetou mais de 93 mil pessoas em 78 países.

A Itália é o país mais afetado na Europa, com mais de 100 mortos.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".