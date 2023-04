Mais duas mulheres acusam Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual

Uma ativista argentina e uma investigadora brasileira juntam-se ao leque de acusações feitas ao sociólogo Boaventura de Sousa Santos, um dos visados num livro internacional sobre má conduta sexual na academia e publicado na prestigiada editora académica "Routledge". Moira Ivana Millan afirmou, num vídeo publicado a 10 de junho do ano passado, que foi alvo de assédio sexual por parte do diretor emérito do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

"Em 2010, viajei até Portugal, até Coimbra, a convite dele [Boaventura de Sousa Santos] para dar uma aula de pós-graduação e esse senhor convidou-me para jantar, num local onde estávamos sozinhos, e depois, começou a beber. Disse-me que podíamos ir ao departamento dele buscar uns livros para ele me emprestar. Quando fui ao departamento desse senhor, ele atirou-se para cima de mim", disse Moira Ivana Millan, ativista argentina e mapuche que luta pela recuperação de terras indígenas.

Num livro publicado a 31 de março, três investigadoras de nacionalidade belga, portuguesa e norte-americana dão conta, no último capítulo, de condutas sexuais inapropriadas numa instituição. Apesar de não ser nomeada, pode ser identificada como o CES, a instituição em comum no percurso das autoras.