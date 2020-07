Mais oito mortes e 328 casos de covid-19 em Portugal. 273 em Lisboa e Vale do Tejo

JN Hoje às 14:40 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, oito mortes e 328 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 42782 infetados e 1587 óbitos. Há mais 299 recuperados.

Dos 328 novos casos, 273 foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo (19656 no total, com 480 mortes, mais cinco do que no dia anterior). De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela DGS, a região de Lisboa tem 83% dos novos casos, percentagem superior aos 69,6% registados na quarta-feira.

Já na região Norte, registam-se 17624 casos de infeção, mais 39 do que na quarta-feira, o que representa 11,9% do total de novos casos desta quinta-feira. O Norte não somou novos óbitos, mantendo os mesmos 819.

A região Centro não registou novos casos nas últimas 24 horas, mantendo os 4121 doentes, mas somou uma morte (249 no total). O Alentejo registou oito novos infetados (499) e mais duas mortes (nove no total). Já o Algarve tem mais sete doentes (639), mas não registou novos óbitos (mantém os 15).

Os Açores têm um novo infetado (151) e as mesmas 15 mortes. A Madeira mantém os 92 casos e não regista até ao momento qualquer morte.

A nível de concelhos, Lisboa, com 3573 casos (mais 29 nas últimas 24 horas), continua a ser o mais afetado, seguido de Sintra, com 2753 (mais 49), e Loures, com 1872 (mais 16). Amadora (1739), Gaia (1668), Porto (1414), Matosinhos (1292), Braga (1256), Odivelas (1141) e Gondomar (1093) são os restantes concelhos com mais de mil casos.

Há neste momento 510 doentes internados, mais sete do que na quarta-feira, e 77 pacientes internados nos cuidados intensivos, menos dois do que no dia anterior.

Das 1587 vítimas mortais, 797 eram mulheres (mais cinco nas últimas 24 horas) e 790 eram homens (mais três).