Mais quatro mortes e 613 casos de covid-19

Portugal regista, esta segunda-feira, mais quatro mortes e 613 novos casos de covid-19. Há 116 novos recuperados. Ao todo, contam-se 64.596 infetados e 1871 óbitos.

O número de novos infetados, que no domingo foi de 673, salda-se hoje em 613, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. A região de Lisboa e Vale do Tejo foi, nas últimas 24 horas, a que mais casos somou (338 de um total de 33.070), seguindo-se o Norte (mais 178 de 23.411). No Centro, há mais 51 infetados (em 5279), no Alentejo mais 27 (em 1161) e no Algarve mais 10 (1244). O arquipélago dos Açores regista mais um caso, de um total de 239. E na Madeira há mais oito infetados, de 192.

Há ainda mais 493 doentes ativos face a domingo, existindo, no total, 18.540. Por outro lado, o número de doentes recuperados aumentou em 116, para um total de 44.185.

De acordo com o boletim, morreram em Portugal quatro pessoas desde ontem, elevando para 1871 o número total de mortes por covid-19. As vítimas, três registadas no Norte e uma em Lisboa e Vale do Tejo, são um homem e três mulheres com 80 anos ou mais.

Quanto aos internamentos, há registo de mais 25 pessoas internadas (são agora 477) e de mais quatro pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (61 no total).