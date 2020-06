Cinco mortos e 342 casos de covid. Óbitos recuam para números de março

AC Hoje às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou cinco mortes por covid-19 e 342 novos casos positivos da doença. Lisboa concentra 75% dos casos, mas a Norte inverteu-se a tendência de descida.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal cinco pessoas nas últimas 24 horas, número mais baixo desde início de março, quando foram registadas seis vítimas mortais a 23 de março. No total, desde o início da pandemia, 1479 pessoas perderam a vida.

No mesmo período de tempo, contado até à meia-noite de sábado, foram registados mais 342 casos positivos de covid-19, o que aumenta o total de 34351 para 34693. Constatou-se um aumento de óbitos de 0,3%. Já os casos e infeção subiram 1%.

Das cinco vítimas mortais contabilizadas nas últimas 24 horas, duas foram registadas na região Norte, e três na Região de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra, atualmente, o maior foco de contaminação.

A região Norte continua também a ser a que regista o maior número de mortos (806), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (398), do Centro (244). Algarve e Açores (ambos com 15), Alentejo, que regista um óbito, enquanto a Madeira não tem vítimas mortais associadas à covid-19.

Segundo os dados da DGS, a Região de Lisboa de Vale do Tejo (RLVT) registou 255 dos 342 casos de covid-19 identificados nas últimas 24 horas, o que equivale a 75% do total contabilizado até à meia-noite de sábado. Valores abaixo dos 93% de sexta-feira e dos 89% de sábado.

Na Região Norte o número de casos subiu para registos idênticos de meados de maio. Depois de quase três semanas com números na ordem da vintena, nas últimas 24 horas a zona nortenha do país somou 54 novos positivos de covid-19. A Região Centro acumulou mais 53, números superiores aos da segunda semana de maio. Subida explicada, em conferência de imprensa, pela Ministra da Saúde, Marta Temido.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 16909, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 13073, da região Centro, com 3.823, do Algarve (389) e do Alentejo (268).

Por faixas etárias, é entre os mais velhos que se concentra o maior número de vítimas mortais. No sábado, em oito óbitos, seis tinham mais de 80 anos. Este domingo, são quatro em cinco (três homens e uma mulher). A outra vítima mortal é um homem no escalão etário dos 50-59 anos.

Das mortes registadas, mil tinham mais de 80 anos, 282 tinham entre os 70 e os 79 anos, 130 tinham entre os 60 e 69 anos, 47 entre 50 e 59, 17 entre os 40 e os 49. Há duas mortes registadas entre os 20 e os 29 anos e uma na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, 749 vítimas mortais são mulheres e 730 são homens.

Mais 188 pessoas recuperaram da doença, elevando total de doentes curados de 20807 para 20995.

O número de pessoas internadas desceu de 414 para 398 (menos 16 pessoas hospitalizadas), para registos similares aos do fim do mês de março, enquanto o número de internados subiu de 57 para 58.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (2614), seguido por Vila Nova de Gaia (1592), Sintra (1558), Porto (1414), Matosinhos (1292), Braga (1256) e Loures (1209).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 338500 casos suspeitos em Portugal, dos quais 1352 aguardam resultado dos testes.

Há 302.455 casos em que o resultado dos testes foi negativo, refere a DGS, adiantando que o número de doentes recuperados subiu para 20.995 (mais 188).

A DGS regista também 29312 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde. Do total de infetados, 19766 são mulheres e 14.927 são homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.776), seguida da faixa dos 50 aos 59 anos (5.837) e das pessoas com idades entre os 30 e os 39 anos (5.361).

Há ainda 4.749 doentes entre os 20 e os 29 anos, 4.651 com mais de 80 anos, 3.707 entre os 60 e 69 anos, e 2.701 entre 70 e 79 anos.

A DGS regista igualmente 793 casos de crianças até aos nove anos e 1.207 jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

De acordo com a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 11% dificuldade respiratória.

A pandemia de covid-19 já provocou perto de 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.