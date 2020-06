Mais seis mortes e 323 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 13:39, atualizado às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou, nas últimas 24 horas, seis mortes e 323 novos casos de infeção por covid-19, 79% na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao todo, contam-se 41.189 infetados e 1561 óbitos. Há mais 231 recuperados.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas desde quinta-feira, dia em que o balanço também tinha dado conta do mesmo número, elevando para 1561 o número total de mortes por covid-19. Das novas vítimas mortais - todas registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza 463 óbitos - cinco são homens (um com 50 a 59 anos, um septuagenário e três com mais de 80 anos) e uma mulher (também com 80 anos ou mais).

Norte volta a baixar após subida acentuada

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 323 casos de infeção, registando-se agora 41.189 infetados desde março. Ontem, tinha havido 451 novos casos, o aumento mais elevado desde o dia 8 de maio.

Dos novos contágios, 255 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 18.361 infetados), o que equivale a cerca de 79% do total. O Norte, que ontem tinha registado um aumento acentuado de casos (69), atribuído a um surto em Cinfães, soma apenas quatro novos casos, registando, no total, 17.445 infetados.

A região Centro subiu de 4056 casos para 4080 (mais 24) e o Alentejo, que ontem registou mais 40 casos, tem agora mais 18 confirmados. O Algarve, que ontem não tinha registado mais nenhum caso, somou mais 21 nas últimas 24 horas (595 no total). Os Açores têm mais um caso (149) e a Madeira continua com o mesmo número (92).

Menos 15 doentes internados

Há, em todo o país, 442 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 15 do ontem), 70 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais três). Há, por outro lado, 26.864 casos recuperados, mais 231 do que ontem.

Em atualização