Primeira vítima nos Açores eleva para 30 o número de mortos por Covid-19

Augusto Correia Hoje às 13:00, atualizado às 13:39

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu de 2060 para 2362 nas últimas 24 horas. Foram registados mais sete mortos, são agora 30 no total.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, disse, esta terça-feira de manhã, em conferência de Imprensa, que o número de vítimas mortais em Portugal tinha subido de 23 para 29, nas últimas 24 horas.

Entretanto, foi divulgado o boletim epidemiológico, com um atraso de 90 minutos em relação ao habitual, devido a uma nova metodologia adotada, onde consta mais uma vítima mortal, registada nos Açores, a primeira fora do território continental de Portugal. Lacerda Sales revelou aos jornalistas, no final da conferência de imprensa, que aqueles tinham sido os dados fornecidos pelas DGS.

O número de infetados com o novo coronavírus aumentou 302, de 2060 para 2362, "um aumento de cerca de 15%", segundo o secretário de Estado, inferior à tendência dos últimos dias, que era na ordem dos 20%.

Tanto o boletim como o secretário de Estado contabilizam 22 pessoas estão recuperadas.

Quase 17 mil pessoas já morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados às 11 horas desta terça-feira.

De acordo com o novo balanço, o novo coronavírus matou 16961 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro. Foram registados mais de 386350 casos de infeção em mais de 175 países e territórios desde o início da epidemia.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, tem 6077 mortes em 63927 casos. 7432 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81171 casos (78 novos entre segunda e terça-feira), incluindo 3277 mortes (sete novas) e 73159 curados.

Os países mais afetados depois de Itália e da China são Espanha, com 2696 mortes para 39673 casos, o Irão com 1934 mortes (24.811 casos), França com 860 mortes (19.856 casos) e Estados Unidos com 499 mortos (46.440 casos).

Na segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que há mais de 350 mil casos de covid-19 e que a pandemia está a acelerar, mas frisou que pode ser combatida.