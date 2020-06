Mais três mortes e 375 infetados em Portugal, 20 em Lagos

Rita Salcedas Hoje às 15:42, atualizado às 16:18 Facebook

Portugal soma esta sexta-feira 375 novos casos de covid-19, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo, e três mortes. Ao todo, contam-se 38464 infetados e 1527 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal três pessoas desde quinta-feira, dia em que se tinha registado apenas um óbito, elevando para 1527 o número total de mortes por covid-19. Uma das mortes ocorreu na região Centro e as restantes duas em Lisboa e Vale do Tejo. De acordo com o boletim, as vítimas são um homem sexagenário, uma mulher septuagenária e outra com mais de 80 anos.

76% dos casos em Lisboa, mais 20 casos em Lagos

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 375 casos de covid-19, havendo agora 38464 infetados desde março. Dos novos contágios, 284 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (de um total de 16256), o que equivale a cerca de 76% do total (menos um ponto percentual do que ontem).

O Algarve, que ontem registou um aumento considerável de casos - 35, quase seis vezes mais do que no balanço anterior -, soma hoje mais 32 infeções (480 no total). Vinte deles foram detetados no concelho de Lagos, até à meia-noite, embora a delegada-regional de Saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, tenha dado conta, hoje à tarde, de 34 casos confirmados na últimas 24 horas.

O Norte, que no balanço anterior registou mais 29 pessoas infetadas, soma hoje mais 28 (17236 ao todo); o Centro, que ontem mais do que duplicou o número de novos casos, passando de nove para 21, mantém o mesmo aumento absoluto (mais 21, de um total de 3955); e há ainda mais nove infetados no Alentejo (de 304). Açores continuam com 143 e a Madeira soma mais um (91), interrompendo vários dias sem alterações.

Mais 92 recuperados do que infetados

O número de recuperados de infeção registou hoje um aumento significativo - 467 -, elevando o total para 24477. Houve, por isso, mais 92 pessoas curadas do que novos infetados. Por outro lado, há mais seis doentes internados (422 no total), 67 dos quais em unidades de cuidados intensivos.