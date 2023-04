Marcelo deixa aviso ao Governo: "O apoio à agricultura é fundamental"

Visitante assíduo da Ovibeja, o presidente da República deixou um forte recado ao Governo sobre os fundos comunitários a aplicar na agricultura, defendendo que "agora é uma oportunidade única" e que "o apoio à agricultura é fundamental". "O esforço dos agricultores tem que ser apoiado e espero que os fundos europeus sejam todos aproveitados e a tempo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na presença dos presidentes da Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) e da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Marcelo foi perentório no apoio ao setor: "espero e desejo que a agricultura tenha sucesso, porque os agricultores merecem".

Sobre a Ovibeja, o chefe de Estado considerou que esta "mostra o dinamismo da agricultura alentejana e em particular do Baixo Alentejo. O setor apresenta uma qualidade e uma juventude notáveis. A ideia de que era um setor do passado, sem futuro e que ia ser substituído pelo turismo ou outro, não é verdade", referiu, concluindo que "é por tudo isto" que faz questão de marcar presença no evento.

Sobre o facto de a entidade organizadora da feira não ter convidados os membros do Governo para o certame, Marcelo foi objetivo: "o dono da casa convida quem quer para sua casa".