Marcelo promulga diploma que acaba com máscaras nos transportes públicos

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta sexta-feira, o diploma que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos e farmácias, de acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República.

O Governo decidiu, na quinta-feira em Conselho de Ministros, deixar cair a obrigatoriedade das máscaras em transportes públicos e farmácias. Mantém-se, contudo, a obrigatoriedade do uso de máscara em estabelecimento de saúde e em lares.

A medida entra em vigor quando for publicada em Diário da República.