Marcelo realizou mais do dobro das viagens feitas por Mário Soares

Presidente da República esteve em 43 países dos cinco continentes. Agora vai ao Brasil e, a seguir, à Argentina.

Em seis anos, Marcelo Rebelo de Sousa já fez o dobro das deslocações ao estrangeiro do presidente da República mais viajado até agora, Mário Soares: 104, contra 48 do falecido chefe de Estado. Depois de ter estado em Angola para o funeral de José Eduardo dos Santos, Marcelo está de partida, hoje, de novo para o Brasil e depois segue para a Argentina.

Só no primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa fez 80 deslocações ao estrangeiro e esteve em 39 países. Um ano depois das presidenciais de 2021, o chefe do Estado já soma 104 deslocações a 43 países (em 27 dos quais apenas uma vez) dos cinco continentes. Um feito até agora concretizado apenas por Jorge Sampaio e por Cavaco Silva, os únicos a estarem nos cinco continentes. O falecido chefe do Estado realizou 45 viagens oficiais e de Estado, de 1995 a 2005.