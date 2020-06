Médico morreu de covid-19 em hospital de Lisboa

JN Ontem às 23:41 Facebook

Um médico de 68 anos morreu na madrugada desta quinta-feira nos cuidados intensivos do hospital de São José, em Lisboa. Estava internado há mais de um mês, com covid-19.

É a primeira morte de um médico vítima de covid-19 em Portugal.

Médico de medicina geral e familiar, colaborava com a equipa de gastroenterologia do hospital Curry Cabral. Estava internado há 46 dias nos cuidados intensivos do hospital de São José, do mesmo centro hospitalar.

Noel Carrilho, da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), confirmou a informação ao JN.