Surto de covid-19 no IPO de Lisboa com 20 casos positivos

Sandra Alves Hoje às 13:31, atualizado às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A diretora-geral da Saúde confirmou, esta quarta-feira, a existência de casos positivos de covid-19 em profissionais de saúde e doentes do IPO de Lisboa.

Na conferência de imprensa diária sobre a pandemia, Graça Freitas revelou que foram "identificados casos [de covid-19] em dois profissionais de saúde, assintomáticos" no IPO de Lisboa e, "na sequência desta testagem, procuraram-se outros" casos, tendo sido registados doentes positivos e mais profissionais de saúde positivos.

Pouco depois, em comunicado, o IPO confirmou que oito profissionais (três médicos, três enfermeiros e dois assistentes operacionais) ​​​​​​​e 12 doentes internados no Serviço de Hematologia no IPO de Lisboa foram diagnosticados com covid-19.

"Os doentes com infeção foram transferidos para outras unidades do Serviço Nacional de Saúde, encontrando-se em situação clínica estável", acrescenta o IPO.

"Quero deixar aqui uma palavra de grande tranquilidade. O IPO já fez mais de seis mil testes a profissionais de saúde, doentes e prestadores de serviços externos", precisou Graça Freitas na conferência de imprensa.

Até esta quarta-feira, o IPO informa que foram testados 2700 doentes e mais de 1500 prestadores, incluindo prestadores externos.

Surto de Lagos com 39 casos positivos

O surto registado em Lagos na sequência de uma festa ilegal conta atualmente com 39 casos positivos de covid-19, ou seja, são mais 16 casos desde os números apurados até à meia-noite de terça-feira pela Administração Regional de Saúde do Algarve.

39 casos em lar de Aljubarrota e 25 em lar de Cinfães

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, indicou que o lar de idosos de Aljubarrota, em Alcobaça, tem - segundo dados das 8 horas desta quarta-feira de manhã - "29 utentes positivos em 35 utentes e dez funcionários positivos".

Num lar em Cinfães, distrito de Viseu, há, "segundo a Administração Regional de Saúde do Norte, 11 idosos e 14 profissionais positivos".

Os lares continuam a ser um foco de preocupação

"Os lares continuam a ser um foco de preocupação e de grande atenção", sublinhou Graça Freitas. "O teste não é uma vacina", frisou e, por isso, "temos de apostar muito na prevenção, prevenção, prevenção" e "ter regras de comportamento" pois "as pessoas idosas estão circunscritas num ambiente fechado e, obviamente, se são infetadas é porque alguém do exterior traz essa infeção".

"Há outros lares, com situação controlado mas que estão a ser acompanhados, com menos dimensão do que estes", adiantou.