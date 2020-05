Médicos com palavra final no acompanhamento de grávidas

Rita Salcedas Hoje às 14:45 Facebook

O acompanhamento em partos poderá ser permitido mediante as condições dos espaços em causa. A higienização das superfícies continuará a ser prioridade, até que evidência mais concreta apareça. E o surto no Santa Maria está estável.

As orientações para o acompanhamento de grávidas estão a ser revistas, tendo em conta o risco de contágio que os acompanhantes podem representar dentro das salas de parto, disse a diretora-geral da Saúde na conferência de imprensa desta quarta-feira, considerando a questão "delicada", uma vez que se tenta conjugar a parte afetiva com a segurança. De acordo com Graça Freitas, "as condições físicas do local do parto" - em que se incluem o tamanho da sala e a disponibilidade de equipamento de proteção para os acompanhantes das gestantes - podem ditar o tipo de acompanhamento, sendo que, "em última análise, é a equipa clínica que decide". Em suma, havendo regras gerais, estas podem ser adaptadas mediante as condições específicas.

Na dúvida sobre contágio por superfícies, regra mantém-se

Sobre a recomendação para os utilizadores de transportes públicos evitarem ao máximo tocar em superfícies, reforçada numa orientação divulgada hoje, Graça Freitas diz que a DGS continua "a pôr ênfase na desinfeção" das mesmas. Embora um estudo recente revelado pela Organização Mundial de Saúde tenha indicado que a transmissão do vírus por essa via "poderá não ser tão elevada" como se julgava inicialmente, ainda não há certezas e a própria OMS "continua a recomendar a higienização de superfícies e objetos". "Até haver uma evidência científica mais concreta, temos que manter" a higienização, reforçou a diretora-geral, voltando a dizer que os transportes públicos são "uma potencial fonte de transmissão da doença",

Nove profissionais de saúde infetados no Santa Maria

Sobre a situação de surto no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Graça Freitas esclareceu que está "estável", detalhando que nove profissionais de saúde acusaram positivo, 35 acusaram negativo e 25 análises ainda estão em curso. Três pacientes internados no hospital estavam infetados, tendo sido já transferidos para unidades de covid-19.

Ginásios ainda sem data

Quanto à reabertura de ginásios, Graça Freitas lembrou que a retoma das atividades económicas tem sido feita de forma gradual com o propósito de perceber o efeito na pandemia, e que as autoridades de saúde têm reunido com o setor para acertar "conjuntos de boas práticas" para minimizar o risco de contágio. Mas a data para a abertura de portas ainda não está definida.

A higiene em lares "não está impedida"

Sobre acusações de que, em alguns lares, não estão a ser dados banhos ou permitidas idas às casas de banho aos utentes, a diretora-geral da Saúde disse que "a higiene não está impedida, não há nenhuma regra que impeça". E recordou que, nas situações em que utentes infetados e não infetados não possam ser separados dentro da instituição, o grupo mais pequeno é retirado.

Governo atento ao cruzamento entre covid-19 e gripe

As autoridades estarão atentas "ao cruzamento de duas epidemias", a de covid-19 e a da gripe sazonal, e o Governo está a "tratar dos procedimentos concursais" para a aquisição de vacinas para a segunda, disse o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.