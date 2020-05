Se usa ou conduz transportes públicos, deve cumprir estas normas

Rita Salcedas Hoje às 09:48 Facebook

Se anda de autocarro, metro, comboio ou outro transporte público, use máscara facial e evite tocar nas superfícies, higienizando as mãos à entrada e saída. Se é utilizador de táxi ou Uber, saiba que deve colocar os seus pertences na mala.

De acordo com uma orientação da Direção-Geral da Saúde divulgada esta quarta-feira com os procedimentos a adotar nos transportes públicos coletivos e individuais em contexto de pandemia, as empresas e operadoras devem ter um plano de contingência, "que garanta aconselhamento técnico aos seus colaboradores, sensibilização para o cumprimento de medidas de proteção contra a covid-19 e materiais de limpeza, máscaras e equipamentos de proteção individual adequados". Devem também garantir que a limpeza e desinfeção das superfícies é reforçada (sobretudo em áreas de maior contacto e exposição) e disponibilizar uma solução à base de álcool para trabalhadores e utilizadores.

Motoristas devem parar em todas as paragens

Os motoristas devem priveligiar a entrada e saída dos utilizadores pelas portas traseiras dos veículos, devendo abri-las automaticamente quando for tecnicamente possível, e devem parar "em todas as estações/paragens, no sentido de evitar que os utilizadores tenham de carregar no botão de abertura de portas". Aos trabalhadores que estejam expostos ao público ou partilhem o mesmo espaço com outras pessoas, é indicado que usem máscara facial, de preferência cirúrgica.

Passageiros devem desinfetar-se quando entram e saem

Os utentes dos transportes públicos "têm de seguir os circuitos adaptados, normas, medidas de segurança e de higienerecomendadas em cada meio de transporte, nomeadamente a utilização de máscara facial." Além de cumprirem as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do distanciamento físico (tanto dentro do transporte como nas paragens e estações), devem desinfetar as mãos antes de entrar e depois de sair de cada veículo,evitar ao máximo tocar em superfícies e priveligiar opagamento eletrónico, evitando contacto físico com os motoristas.

As autoridades de transporte municipais, intermunicipais ou metropolitanas devem "respeitar a restrição ou a limitação de passageiros de acordo com a legislação em vigor" Foto: Estela Silva/LUSA

Táxis e TVDE só levam pessoas atrás

Nos transportes individuais, como táxis e veículos TVDE (Uber, Cabify), os condutores devem "transportar os passageiros apenas nos bancos traseiros e evitar o contacto direto e próximo com os mesmos, mantendo a janela aberta para permitir a circulação do ar". Por sua vez, os passageiros devem colocar os seus pertences na bagageira "de forma autónoma e independente" e evitar tocar em superfícies do interior do veículo, higienizando as mãos antes de entrar e depois de sair.