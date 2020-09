Medidas da DGS para a Festa do Avante já são vistas no terreno 

Rogério Matos Hoje às 15:43 Facebook

As medidas que a DGS emitiu no parecer técnico para aplicação na Festa do Avante já começaram a ser implementadas no terreno onde se vai realizar o evento.

O Auditório 1.º de Maio já tem as cadeiras colocadas com as respetivas distâncias de segurança, ao contrário do que o PCP desejava, que as pessoas assistissem aos concertos de pé em pontos marcados no terreno.

Ao início da tarde desta terça feira, o palco 25 de Abril, o principal, ainda tinha os referidos pontos pintados no chão, mas as cadeiras já se encontravam prontas para serem colocadas nos espaços. Entre cada concerto, as cadeiras serão limpas pelos assistentes, que deverão ser centenas.

O espaço criança vai ter os equipamentos (escorregas, baloiços) interditos, mas vai funcionar com horas de contos para entreter os mais novos. A famosa roda gigante, que ainda não está no espaço, será substituída por uma mais pequena e com menor capacidade de pessoas.

No chão e por todo o espaço estão já as setas indicadoras do sentido que os participantes devem respeitar para evitar cruzamento entre pessoas. O sentido de circulação será reforçado com sinalética vertical e em todos os stands estão já a ser instalados equipamentos para desinfeção e higienização das mãos.

A Festa do Avante realiza-se entre 4 e 6 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal. A lotação máxima será de 16500 pessoas.