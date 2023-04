Medina escondeu durante cinco meses parecer crítico do PRR

Auditoria revela que sete marcos foram validados sem verificação de conflito de interesses. Finanças divulgou após sentença em tribunal.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, escondeu durante cinco meses um parecer da Comissão de Auditoria e Controlo (CAC) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) onde constam várias falhas ao sistema de controlo interno destes fundos, com riscos de conflitos de interesses e de duplo financiamento. O Ministério das Finanças rejeitou divulgar o parecer mesmo após a Comissão de Acesso a Documentos Administrativos (CADA) ter recomendado a sua divulgação. Só depois de uma sentença do tribunal é que foi revelado.