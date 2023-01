Medina "não tem condições para continuar" no Governo, diz PSD

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:38 Facebook

O líder parlamentar do PSD afirmou, esta quarta-feira, que o ministro das Finanças "não tem condições políticas para continuar" no Governo depois do caso da indemnização paga pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis. Para Joaquim Miranda Sarmento, Fernando Medina "nada viu, nada indagou, nada questionou" sobre esse episódio, pelo que deve sair do Executivo.

"O ministro das Finanças foi incompetente, leviano e irresponsável", acusou Miranda Sarmento, considerando "lamentável" a ausência de Medina e de António Costa do debate de urgência sobre a crise no Governo. O PSD tinha requerido a presença de ambos, mas foi a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, a representar o Executivo.

"Quem efetivamente tem explicações a dar sobre esta crise governativa ainda não o fez", acusou o líder da bancada social-democrata, referindo-se ao primeiro-ministro e ao ministro das Finanças.

Dito isto, centrou as suas atenções sobre a atuação de Medina: "Como é que alguém que se comporta desta forma pode estar à frente do ministério mais importante da governação e ser responsável por gerir as finanças de Portugal? Não pode e, não podendo, o sr. ministro das Finanças não tem condições políticas para continuar no cargo", afirmou, ouvindo aplausos da sua bancada.

Miranda Sarmento acusou ainda António Costa de ter "desbaratado o capital político" que os portugueses lhe deram nas legislativas de há um ano. Na altura, frisou, o primeiro-ministro prometeu ao país uma "estabilidade" que "não é capaz" de garantir.

"E não é só o PSD que o diz; é também o sr. presidente da República", reforçou o social-democrata, lembrando a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. O discurso do chefe de Estado centrou-se, justamente, na exigência de maior estabilidade política ao Executivo.

Governo acusa: prioridade do PSD é competir com a Direita

Sem aludir explicitamente ao caso da indemnização a Alexandra Reis, a ministra dos Assuntos Parlamentares começou por sublinhar que o Governo tem tido sempre a "humildade" de reconhecer que erra e de "corrigir" esses erros. Feita a rápida admissão de que nem tudo vai bem no Executivo, passou ao ataque, visando o PSD.

"O estranho é que o debate de urgência pedido pelo PSD não é um verdadeiro debate de urgência sobre os problemas dos portugueses", considerou Ana Catarina Mendes. Pelo contrário, os sociais-democratas tiveram, sim, a urgência de "saber quem ganha na liderança da Oposição à Direita neste Parlamento", atirou.

A governante também dirigiu, uma vez mais de forma implícita, um comentário ao presidente da República - que, na mensagem de Ano Novo, tinha afirmado que o Governo está "descolado da realidade". No entender de Ana Catarina Mendes, o PS tem uma maioria "que não se desliga da realidade", mas que a "enfrenta e resolve os problemas".

O debate foi agendado a pedido do PSD, na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros pago pela TAP a Alexandra Reis, antiga gestora da empresa que, mais tarde, assumiria as funções de secretária de Estado.

Antes do início, o Parlamento aprovou, por unanimidade, a suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos, por um período de 30 dias. O ex-ministro das Infraestruturas tinha sido eleito pelo círculo de Aveiro, mas já tinha o mandato suspenso pelo facto de ter integrado o Governo. Agora que saiu do Executivo, optou por pedir a suspensão temporária.