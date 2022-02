Quase 20 mil recuperados e o número mais baixo de casos de covid do ano

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 35 mortes e 5789 novos casos de covid-19, o número mais baixo do ano. Taxa de transmissibilidade e incidência continuam em queda.

O mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que, nas últimas 24 horas, foram reportados 5789 casos de infeção por SARS-CoV-2, número inferior ao da passada segunda-feira, altura em que foram notificados 8463 (mais 2674).

À semelhança dos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a que contabilizou mais casos, 2161, seguindo-se a do Norte, com 1392, o Centro com 871, o Algarve com 382, o Alentejo com 251, os Açores com 384 e a Madeira com 348.

O número de vítimas mortais também tem vindo a descer: nas últimas 24 horas, 35 pessoas perderam a batalha contra a doença. Desde o início da pandemia morreram 20.866 infetados, 3.193.178 contraíram a doença e 2.696.696 recuperaram, 19.997 delas nas últimas 24 horas. Os casos ativos voltaram a descer para 475.616, menos 14.243 face ao balanço anterior.

Das 35 vítimas mortais, 12 foram reportadas em LVT, 12 no Norte, 5 no Centro, duas no Alentejo, duas no Algarve e duas nos Açores, correspondendo a 22 octogenários, cinco pessoas na casa dos 70 anos, quatro na dos 60, dois na dos 50 e duas dos 40.

R(t) e incidência continuam a descer

Nos hospitais portugueses estão, agora, 1832 infetados, mais 44 em relação ao boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 114 pessoas, menos duas face ao balanço de ontem.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência nacional de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 2934,0 (era de 3853,1). A taxa de transmissibilidade, o chamado R(t), também desceu, sendo agora de 0,71 (era de 0,74).